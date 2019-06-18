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Азербайджанский газ достиг Европы в обход России

15 июня газ из азербайджанского месторождения Шах-Дениз достиг границы с Европой по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Об этом сообщила госнефтекомпания Азербайджана SOCAR.


В компании подчеркнули, что это событие произошло в День национального спасения азербайджанского народа.

Общая протяженность Трансанатолийского газопровода – 1850 км. Он проходит через Грузию. Пропускная способность TANAP должна составить минимум 16 млрд м³, из которых 10 млрд м³ будет направляться в Европу, а 6 млрд м³ – в западные регионы Турции.


11:10 18/06/2019
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