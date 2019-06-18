Аукционный дом Sotheby’s продан за $3,7 млрд





Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драхи, глава телекоммуникационной группы Altice купил аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд. О заключении сделки сообщила пресс-служба Sotheby's в понедельник, 17 июня.





Отмечается, что компания BidFair USA, принадлежащая Патрику Драхи, заплатила $57 за акцию Sotheby's, что на 61% больше, чем цена на момент закрытия 14 июня на Нью-Йоркской бирже.





Закрыв сделку, аукционный дом собирается провести делистинг. Таким образом, после 31 года существования в качестве публичной компании Sotheby’s станет частной.





Сделку одобрил совет директоров Sotheby's, теперь это решение должны утвердить акционеры компании и регуляторы. Ожидается, что она будет закрыта в четвертом квартале 2019 года.









Патрик Драхи занимает 190-е место в рейтинге миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в $7,7 млрд. Он владеет 60% в основанной им транснациональной компании Altice, специализирующейся в медиа и телекоммуникациях.



