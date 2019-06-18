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У "Белтаможсервиса" новый директор. Старого, вероятно, задержали

«Белтаможсервис» с 17 июня возглавил Вадим Бабарикин. Как сообщается на сайте предприятия, сегодня новый директор был представлен трудовому коллективу.

В сообщении говорится, что Бабарикин назначен генеральным директором «Белтаможсервиса» в соответствии с приказом председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 14 июня 2019 года.

Ранее Вадим Бабарикин занимал должность гендиректора в ООО «Торговый дом АМКОДОР-Агро».

Напомним, в феврале стало известно, что в структурах, связанных с «Белтаможсервисом», прошли массовые задержания. В числе тех, кем заинтересовались силовики, оказался и гендиректор предприятия Юрий Король.

Спустя несколько дней генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк подтвердил задержание ряда должностных лиц «Белтаможсервиса», однако более подробно говорить об этом деле отказался.


В августе 2017 года российское агентство РБК опубликовало информацию со ссылкой на источники, «близкие к Федеральной таможенной службе России», о крупнейших поставщиках санкционной продукции. В их числе фигурировал и «Белтаможсервис». На самом предприятии данные обвинения опровергли.

Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» учреждено Государственным таможенным комитетом Беларуси в 1999 году. Компания оказывает полный комплекс логистических услуг, включая складскую обработку, таможенное оформление, поручительство, экспедирование, международные перевозки грузов любым видом транспорта, разработку и реализацию специального программного обеспечения.


TUT.by:
09:11 18/06/2019
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