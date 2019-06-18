Производство БелАЗов хотят наладить в России





По его словам, с российской стороны участниками проекта могут стать ярославское ОАО "Автодизель" и питерская компания "Силовые машины".





БелАЗ – один из крупнейших мировых производителей карьерной техники, головное предприятие расположено в городе Жодино. В прошлом году холдинг построил рекордное количество самосвалов большой грузоподъемности. Продукция БелАЗа экспортируется в более 50 стран мира, значительная часть поставок приходится на Россию.



