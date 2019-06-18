Производство БелАЗов хотят наладить в России
Разрабатывается пилотный проект по строительству завода карьерных самосвалов БелАЗ в РФ, об этом в понедельник сообщил государственный секретарь союза России и Беларуси Григорий Рапота.
По его словам, с российской стороны участниками проекта могут стать ярославское ОАО "Автодизель" и питерская компания "Силовые машины".
БелАЗ – один из крупнейших мировых производителей карьерной техники, головное предприятие расположено в городе Жодино. В прошлом году холдинг построил рекордное количество самосвалов большой грузоподъемности. Продукция БелАЗа экспортируется в более 50 стран мира, значительная часть поставок приходится на Россию.
Компания основана в 2000 году.С 26 июня 2013 года собственник 100 % пакета акций ПАО «Силовые машины» — компания Highstat Limited, бенефициаром которой является российский олигарх Алексей Мордашов. Показательно, что именно его фото было на обложке первого номера российского Forbes. Мордашов регулярно входит в ТОП-5 богатейших людей России.
Вера Жвирко, "Белорусский партизан"
08:00 18/06/2019
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