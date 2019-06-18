Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Прогноз: к 2040 году большая часть человечества перейдет на искусственное мясо

Потребители все больше беспокоятся об этичности и экологичности продуктов, которые покупают. Это значит, что традиционная мясная промышленность неминуемо уступит место производству мяса из растений и выращенных в лаборатории клеток, пишет hightech.plus.

Фото из открытых источников

Искусственное мясо появилось на рынке совсем недавно, однако спрос на него стремительно растет. Потребителей привлекает возможность продолжать есть стейки и гамбургеры, не испытывая угрызений совести из-за неэтичного обращения с животными и выбросов парниковых газов.

Согласно отчету консалтинговой компании A.T. Kearney, эта тенденция приведет к тому, что уже через 20 лет 60% глобального рынка мяса будут составлять растительные аналоги и мясо из пробирки. 

Уже сегодня такие компании, как Beyond Meat, Just Food и Impossible Foods предлагают продукцию, которая неотличима от настоящего мяса, но производится из растений. Интерес к ним проявляют не только обычные покупатели, но и инвесторы, вложившие в индустрию растительного мяса около $1 млрд, отмечает Inhabitat.

Другие производители экспериментируют с мясными продуктами, выращенными в лаборатории из клеточных культур. Мясо из пробирки еще не готово к выходу на рынок, однако, как только это произойдет, потребители быстро распробуют его, уверены аналитики. Причина в том, что такая продукция теоретически позволяет копировать вкус и текстуру настоящего мяса намного лучше, чем растительные аналоги.

Объемы рынка настоящего мяса в настоящее время составляют триллионы долларов, так что пока традиционные производители могут не беспокоиться о падении прибылей. Тем не менее, все больше людей рассматривают животноводство и мясную промышленность как ненужное зло. Это значит, что победа искусственного мяса над обычным — лишь вопрос времени.

Produkt.by
07:32 18/06/2019
Поделиться
Последние известия




Р—Р°РіСЂСѓР·РєР°...


Блоги
Артем Агафонов
Идеология "Гражданского согласия"
Андрэй Дзмітрыеў
Как Беларуси строить диалог с Россией
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё