Фото из открытых источников







Искусственное мясо появилось на рынке совсем недавно, однако спрос на него стремительно растет. Потребителей привлекает возможность продолжать есть стейки и гамбургеры, не испытывая угрызений совести из-за неэтичного обращения с животными и выбросов парниковых газов.





Согласно отчету консалтинговой компании A.T. Kearney, эта тенденция приведет к тому, что уже через 20 лет 60% глобального рынка мяса будут составлять растительные аналоги и мясо из пробирки.





Уже сегодня такие компании, как Beyond Meat, Just Food и Impossible Foods предлагают продукцию, которая неотличима от настоящего мяса, но производится из растений. Интерес к ним проявляют не только обычные покупатели, но и инвесторы, вложившие в индустрию растительного мяса около $1 млрд, отмечает Inhabitat.





Другие производители экспериментируют с мясными продуктами, выращенными в лаборатории из клеточных культур. Мясо из пробирки еще не готово к выходу на рынок, однако, как только это произойдет, потребители быстро распробуют его, уверены аналитики. Причина в том, что такая продукция теоретически позволяет копировать вкус и текстуру настоящего мяса намного лучше, чем растительные аналоги.





Объемы рынка настоящего мяса в настоящее время составляют триллионы долларов, так что пока традиционные производители могут не беспокоиться о падении прибылей. Тем не менее, все больше людей рассматривают животноводство и мясную промышленность как ненужное зло. Это значит, что победа искусственного мяса над обычным — лишь вопрос времени.