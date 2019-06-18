Ликвидация по собственному желанию

В редакции «Сильных новостей» обнаружили информацию о том, что распродаются объекты и имущество ОАО «Гомельоблстрой». Причем, эти торги назначаются повторно. И со стартовой ценой, более низкой, чем на предыдущей распродаже. Самосвал, тягач, автокран и прочая техника, а также некоторые объекты выставляются на аукцион, частично со скидкой в 10%. А вот производственные объекты в Добруше и Ветке продаются и вовсе без аукциона, и с уценкой в 60%. Реализует их ОАО «Белагропромбанк». Все это заставило предположить, что речь идет о погашении долгов и возможной процедуре банкротства. Предположение подтвердилось.





ОАО «Гомельоблстрой» находится в процессе ликвидации — на основании подачи заявления о добровольном банкротстве в связи с неплатежеспособностью. Причем, неплатежеспособность эта имеет «устойчивый характер». Предприятию был назначен антикризисный управляющий.









«Нам сказали — ищите себе работу сами...»





Еще относительно недавно это одно из крупнейших строительных организаций области было на плаву. ОАО «Гомельоблстрой» занималось сооружением ферм и других объектов для аграрных хозяйств, которые рассчитывались со строителями из средств государственной программы помощи сельскохозяйственному сектору. Предприятию даже предписывали расширять состав своих передвижных механизированных колонн (ПМК) в районах. В кредит закупалась новая строительная техника. А потом государственное финансирование строительства на селе было прекращено. Аграрные хозяйства — бедные, и большинство из них о строительстве или существенном расширении инфраструктуры теперь и не мечтает. В результате сельские строители остались без работы и с большими долгами. При этом, кредиты для них выдавались коммерческими банками под ставку в 50 процентов!





Промышленные объекты сейчас также почти не сооружаются. Пробиться же на рынок строительства жилья очень сложно, он уже давно поделен. И даже давно работающие тут организации испытывают сейчас серьезные трудности.





10 мая прошлого года было объявлено о банкротстве ОАО «Гомельоблстрой» и начато ликвидационное производство. В мае 2019 года — заявлено о продлении сроков ликвидации. Распродаже подлежало имущество стоимостью свыше 4 миллионов рублей.





Самому «Гомельоблтрою» к моменту банкротства заказчики также были должны колоссальную сумму. Но взыскать долги тогда не представлялось зможным. Еще говорят, что аграрным хозяйствам недавно была предоставлена отсрочка по выплате задолженности. А вот их подрядчиками и партнерам такая преференция дана не была. Более того, уже находясь в процессе банкротства, «Гомельоблстрой» вынужден был платить тот же налог на землю с повышающейся ставкой. Сегодня, благодаря изменению в налоговом кодексе, такая практика уже отменена.









— Нам сказали — ищите себе работу сами, — говорит один из бывших работников организации. — А как такая махина найдет себе работу? Да еще и при нынешнем состоянии нашей экономики?





Для ликвидации долгов проходит распродажа имущества. Продано и здание на улице Малайчука, где находился головной офис «Гомельоблстроя». Общежитие, жилые дома, некоторые другие социальные объекты переданы на баланс города. Десятки других производственных объектов по-прежнему выставляются на продажу. Исходные параметры этого процесса определяет совещание кредиторов. Именно банкам для реализации передается имущество должников.





До банкротства на предприятии было занято более 1000 работников, сегодня там осталось 69 человек. Преимущественно это сторожа. Сразу после увольнения возмущенные люди, не получив причитающиеся им деньги, обращались с жалобами в различные инстанции и суды. Антикризисный управляющий Николай Колеснев сообщил нам:





— На сегодня все задолженности перед бывшими работниками погашены.





Приводить конкретные цифры по общей задолженности предприятия, оставшейся на сегодняшний момент, антикризисный менеджер не стал, рекомендовав посмотреть специализированный сайт.





В Гомельской области 283 дела о банкротстве





Трест «Гомельоблсельстрой» был основан в 1965 году. Тогда он относился к отдельному Министерству сельского строительства БССР. Его первый управляющий Владимир Покотилов был награжден орденом Трудового Красного Знамени и званием заслуженного строителя Беларуси. В условиях перехода к рыночной экономике был создан «Гомельсельстрой». В 1994 году в его составе были 13 передвижных механизированных колонн, 3 дорожно-строительные передвижные колонны, управление механизации, 7 специализированных ПМК — по отделочным, электро-монтажным и сантехническим работам, по строительству магистральных сетей газоснабжения, автобаза, жилищно-коммунальная контора, строительный комбинат, 2 завода железобетонных изделий, завод стройдеталей, завод металлоконструкций, детский сад-ясли, производственно-строительное коммерческое объединение, подсобное хозяйство «Нива». Еще ранее предприятие насчитывало свыше 50 подразделений. Руководителю предприятия Владимиру Гапееву было присвоено звание «Заслуженный строитель Республики Беларусь».









В последующем предприятие пережило ряд реорганизаций и сокращений.





Сегодня в списке банкротов по Гомельской области — УП «Випра», ОАО «Гомельский рыбокомплекс», ОАО «Гомельский жировой комбинат», УП «Гомельоблторгсоюз», ОАО «Гомельторгмаш» и другие. В течение последнего месяца банкротами объявлены ОАО «Гомельгазстрой» и ООО «ТоргТруб». Всего по Гомельской области рассматривается 283 дела о банкротстве. 257 разорившихся предприятий — частные, 26 — государственные. В ОАО «Гомельоблстрой» преобладала государственная собственность.



