«С марта нам не платят зарплату, скажите, как нам жить?» — с такими словами в редакцию onliner.by позвонили работники предприятия «Проммеханика». По их словам, вот уже три месяца им платят частями по 20—80 рублей. Предприятие многим должно от 2 до 4 тыс. рублей.





С самого утра в цехах производителя промышленного оборудования непривычно тихо. Станки не работают, рабочие тоже. Они предупредили руководство о том, что работать сегодня никто не будет.

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— Не будем работать до того момента, пока нам не заплатят деньги, — говорят они. — С марта нам уже нормально не платят. Бросают частями и непонятно как. То 20, то 40, то 80 рублей. Ты никогда не знаешь, какая зарплата тебе придет, когда. А у нас дети, кредиты.



Они показывают статистику выплат в мобильном приложении. Действительно, приход средств небольшой.









— Получишь эти 40 рублей и думаешь, что тебе на них делать: то ли в магазин пойти, то ли «коммуналку» оплатить, то ли на телефон что-то кинуть. И дальше гадаешь, когда тебе начислят деньги, — говорит слесарь Николай, который работает на предприятии с февраля.

— Мы же не филоним, мы добросовестно выполняем свои обязанности, — объясняют рабочие. — Нужно было заказ для Красносельского цементного завода сделать, так оставались сверхурочно работать, сутки работали, чтобы все сдать. Нам обещали деньги — где они? Ничего. Завтраками нас постоянно кормят. Потерпите до пятницы, в пятницу — потерпите до понедельника. И так потерпите да потерпите... Сколько уже можно терпеть?









Рабочие говорят, что за последнее время с предприятия уволились 10 человек и люди продолжают увольняться. Но, несмотря на это, зарплату в полном объеме никому не выплатили.

