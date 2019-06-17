Своих не хватает? Более 1,3 тысяч руководителей в Беларуси приехали из-за рубежа
МВД сообщает, что по итогам 2018 года в Беларусь въехал 1301 человек для работы на должности руководителей. Наибольшее число приехавших работать — украинцы, китайцы и узбеки.
Всего же в качестве квалифицированных работников прибыло свыше 3,8 тыс. человек. Из них, например, 518 — для работы в сельском хозяйстве, 1477 — в сфере обслуживания и торговли.
В прошлом году выдано или продлено более 12,4 тыс. специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси.
Первое место по количеству въехавших на работу у граждан Украины (4060), на втором — граждане Китая (2789), на третьем — Узбекистана (1223).
Источник: officelife.media
20:10 17/06/2019
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