Всего же в качестве квалифицированных работников прибыло свыше 3,8 тыс. человек. Из них, например, 518 — для работы в сельском хозяйстве, 1477 — в сфере обслуживания и торговли.





В прошлом году выдано или продлено более 12,4 тыс. специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси.





Первое место по количеству въехавших на работу у граждан Украины (4060), на втором — граждане Китая (2789), на третьем — Узбекистана (1223).