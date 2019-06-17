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Вице-премьеров закрепили за городами и районами Беларуси

Вице-премьеры будут отвечать за выполнение поручений по развитию 11 районов.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас закрепил вице-премьеров за городами и районами Беларуси. Это сделано для эффективного взаимодействия республиканских и местных органов по выполнению поручений президента об ускоренном развитии 11 городов с численностью населения более 80 тыс. человек.

В соответствии с  распоряжением №230р первый вице-премьер Александр Турчин закреплен за Мозырским и Лидским районами, вице-премьер Владимир Дворник — за Бобруйском и Бобруйским районом, вице-премьер Владимир Кухарев — за Борисовским, Молодечненским и Солигорским районами, вице-премьер Игорь Ляшенко — за Новополоцком, Оршанским и Полоцким районами, наконец, Игорь Петришенко — за Пинском, Барановичами и соответственно Пинским и Барановичским районами.

Источник: "Белорусы и рынок"
19:12 17/06/2019
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