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«Евроопт» закрыл свой крупнейший гипермаркет в Минске

В Минске закрылся самый крупный гипермаркет сети «Евроопт», который находился в торговом центре «Е-сити» на улице Денисовской. Вчера он функционировал последний день.

Ожидается, что теперь торговый центр «Е-сити» будет переименован в «Корона-сити», а на месте бывшего «Евроопта», который работал с 2014 года, откроется «Корона». О том, что «Табак-Инвест» выкупил это здание у «Евроторга», стало известно в прошлом месяце.
 
Другие магазины, которые находятся в торговом центре, пока продолжают работать без изменений. Дата открытия нового гипермаркета неизвестна.  

Телеграф
14:12 17/06/2019
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