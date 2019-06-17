Налоговая Смоленской области судится с "Евроторгом"

Иск подан с такой формулировкой: к «Евроторгу», как участнику ООО «Белроскомпани». Как следует из реестра российской налоговой службы, белорусская компания владеет этим ООО на 100%. Общество зарегистрировано в Смоленске примерно девять лет назад. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Есть такие дополнительные виды, как строительство жилых и нежилых зданий, подготовка строительной площадки. Скорее всего, «Белроскомпани» выполняло для «Евроторга» роль девелопера в Смоленской области.





Магазинами белорусской сети в этих регионах управляло ООО «Евроторг-запад» (0,7% у белорусского «Евроторга» и 99,3% у кипрской HANLON INDUSTRIAL LTD). В группе этой компании в VK говорится: «На сегодняшний день сеть насчитывает 26 магазинов в Брянске, Смоленске, Смоленской и Калужской областях. И их количество будет увеличиваться!»





Однако сайт компании — eurotorg.info — не работает. Смоленский сайт smolnarod.ru еще зимой сообщил, что сеть «Евроторга» в Смоленске закрывается под натиском российских «Магнита» и «Пятерочки».





ООО «Евроторг-запад» тоже недавно подало иск в Арбитражный суд Смоленской области. Ответчик — Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области. Компания хочет опротестовать решение этого органа. Другие подробности пока не известны.



