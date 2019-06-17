Спирт взорвался на ликеро-водочном заводе в Ивановском районе





Вспышка произошла в пустой металлической емкости, которая находилась в брагоректификационном цехе на четвертом этаже здания.





В момент взрыва на этаже проводились сварочные работы — менялся теплообменник. Трое рабочих, находившихся в помещении, не пострадали.





Рассматривается версия разрушения емкости в результате нагрева прямыми солнечными лучами. Она находилась в 1,5 метра от окна, сообщает МЧС.



