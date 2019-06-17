Спирт взорвался на ликеро-водочном заводе в Ивановском районе
В субботу в 16:36 МЧС получило сообщение о вспышке паров спирта на ликеро-водочном заводе в деревне Бродница Ивановского района. Горения после вспышки не последовало.
Вспышка произошла в пустой металлической емкости, которая находилась в брагоректификационном цехе на четвертом этаже здания.
В момент взрыва на этаже проводились сварочные работы — менялся теплообменник. Трое рабочих, находившихся в помещении, не пострадали.
Рассматривается версия разрушения емкости в результате нагрева прямыми солнечными лучами. Она находилась в 1,5 метра от окна, сообщает МЧС.
11:56 17/06/2019