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В октябре продукты в России и Беларуси начнут маркировать цветами светофора

Цветовая маркировка продуктов - так называемый светофор - будет принята в октябре, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстандарта.

Как планирует ФИЦ питания и биотехнологии, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Предполагается, что документ будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации - России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Издание отмечает, что пока производители будут использовать "светофор" добровольно, однако в будущем она может стать обязательной.

Графические предупреждения будут размещаться на упаковке или этикетке, пишут "Известия". На продуктах появятся вертикальные полосы, каждая из которых соответствует одному из критически значимых пищевых веществ. В зависимости от содержания соли, сахара или жиров полоса должна быть окрашена в красный, желтый или зеленый цвет. Так, предупреждением о том, что их доля существенно превышает норму, станет красная полоска.


Требования стандарта не будут распространяться на сырье и продукты с однородным составом: например, сахар, сливочное масло, шпик.

Кроме того, не получает маркировки кондитерские изделия, сладкие напитки и сыры: в них содержится заведомо большое количество критически значимых веществ.

11:53 17/06/2019
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