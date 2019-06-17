Как планирует ФИЦ питания и биотехнологии, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Предполагается, что документ будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации - России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.





Издание отмечает, что пока производители будут использовать "светофор" добровольно, однако в будущем она может стать обязательной.





Графические предупреждения будут размещаться на упаковке или этикетке, пишут "Известия". На продуктах появятся вертикальные полосы, каждая из которых соответствует одному из критически значимых пищевых веществ. В зависимости от содержания соли, сахара или жиров полоса должна быть окрашена в красный, желтый или зеленый цвет. Так, предупреждением о том, что их доля существенно превышает норму, станет красная полоска.









Требования стандарта не будут распространяться на сырье и продукты с однородным составом: например, сахар, сливочное масло, шпик.





Кроме того, не получает маркировки кондитерские изделия, сладкие напитки и сыры: в них содержится заведомо большое количество критически значимых веществ.