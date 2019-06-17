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Подсчитана разница в зарплатах мужчин и женщин

За труд равной ценности мужчины в мире получают в среднем на 27 процентов больше, чем женщины, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя генерального директора Международной организации труда по вопросам политики Дебору Гринфилд.

Выше всего разрыв в Пакистане — более 35 процентов. Меньше всего разница в Скандинавии — менее 10 процентов. Гринфилд также отметила, что нельзя запрещать женщинам заниматься тяжелой и опасной работой.

«Мы считаем, что запрещать женщинам работать по ночам, поскольку это небезопасно для здоровья — стереотип, который усугубляет дискриминацию», — добавила она.

По словам Гринфилд, в отраслях, где заняты преимущественно женщины, оплата, как правило, ниже, по сравнению с теми, где преобладают мужчины.

Ранее в июне сообщалось, что в России ухудшение качества занятости стало проблемой в большей мере для мужчин старше 50 лет. В результате им пришлось перейти в традиционно «женские» профессии в торговле и сфере обслуживания. Там доля мужчин старше 50 практически удвоилась.
Lenta.ru
10:09 17/06/2019
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