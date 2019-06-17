Прогноз по валютам: к концу недели доллар может упасть до 2,04

– Основное событие ушедшей недели – это непосредственное и достаточно сильное укрепление белорусского рубля.





Начнем с внешних факторов: соотношение евро и доллара на мировом рынке изменилось мало. Евро к доллару вырос с 1,1260 до 1,1280, или на 0,2%. При этом серьезно укрепился российский рубль. Доллар в России подешевел с 65,0 до 64,4, или на 1%, евро подешевел с 73,3 до 72,7, или на 0,8%.





К белорусскому рублю подешевели все три иностранные валюты, включая российский рубль, который сам укреплялся и к доллару, и к евро. Это позволяет говорить о существенном росте самого белорусского рубля.





В результате доллар за неделю подешевел на 1,29%, евро – на 1,11%, российский рубль – на 0,29%.





При этом корзина подешевела за неделю на 0,75%. Кстати говоря, это максимальное недельное снижение валютной корзины с декабря 2018 года.





По итогам недели и доллар, и валютная корзина обновили минимумы с начала года.









На этой неделе на внешних рынках, вероятнее всего, сохранится следующая тенденция: рубль будет дорожать к доллару и евро. Кстати, в пятницу 14 июня там была снижена ключевая ставка – с 7,75 до 7,5%. Это было ожидаемое решение, российский рубль в течение дня ответил на это ростом.





По итогам следующей недели укрепление белорусского рубля продолжится. Российский рубль ждет незначительное снижение до 3,20 за 100 рублей. Доллар и евро могут подешеветь более существенно – до 2,04 и 2,30 соответственно.



