Белорусы ждут роста цен и боятся брать кредиты

Две трети опрошенных убеждены, что сейчас не стоит делать крупные покупки. Примерно столько же боятся брать крупные кредиты. Также две трети опрошенных предпочитают сбережения в долларах, а не в белорусских рублях.





В опросе участвовали 2 тысячи респондентов — мужчин и женщин в возрасте от 18 лет.





В настоящее время в Беларуси ускорилась годовая инфляция и ее уровень достигает 6,2%. Больше всего подорожали продукты — на 7,1%, меньше всего непродовольственные товары — на 4,3%. Потребительские цены на платные услуги выросли на 6,9%.