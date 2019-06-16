Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Белорусы ждут роста цен и боятся брать кредиты

Среди белорусов сохраняются высокие инфляционные ожидания. Только 20,5% из них считает, что рост цен в ближайший год будет более медленным, чем сейчас. Остальные верят, что инфляция ускорится или останется такой как сейчас, пишет TUT.by со ссылкой на данные социологического исследования Нацбанка.

Две трети опрошенных убеждены, что сейчас не стоит делать крупные покупки. Примерно столько же боятся брать крупные кредиты. Также две трети опрошенных предпочитают сбережения в долларах, а не в белорусских рублях.

В опросе участвовали 2 тысячи респондентов — мужчин и женщин в возрасте от 18 лет.

В настоящее время в Беларуси ускорилась годовая инфляция и ее уровень достигает 6,2%. Больше всего подорожали продукты — на 7,1%, меньше всего непродовольственные товары — на 4,3%. Потребительские цены на платные услуги выросли на 6,9%.

18:42 16/06/2019
Поделиться
Последние известия


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Как Беларуси строить диалог с Россией
Анатолий Лебедько
#Пранас
Михаил Пастухов
Какие изменения нужны в Конституции?
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё