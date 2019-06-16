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Агроренессанс: сколько стоят новые «арт-объекты» Минска

У чиновников столицы появилось новое направление для расходования бюджетных денег.

Агроренессанс: сколько стоят новые «арт-объекты» Минска
Дерево счастья. Фото Павла Русака, minsknews.by
В мае в Советском районе Минска появились очередные «арт-объекты» — «топиарные конструкции». Так городские власти называют фигуры, сделанные из металлокаркаса и обтянутые искусственной травой.
 
Возле Комаровки установили «Дерево счастья», рядом со школой № 28 — доску с шахматными фигурами, а на въезде в Минск по Логойскому тракту — фигуру Лесика — талисман II Европейских игр.

После строительства дома Чижа в центре Минска спорить об эстетике смысла не имеет, поэтому просто посмотрим, во сколько обошлась установка новых «арт-объектов» бюджету столицы.


Желание воплотить оригинальную фантазию в жизнь у руководства районного «Зеленстроя» появилось еще в прошлом году. 31 октября 2018 года был объявлен тендер на закупку двух фигур. Первоначально планировалось потратить 23 тыс. беларусских рублей (около $11,5 тыс.), однако в процессе тендерных торгов стоимость удалось снизить до 22 566 рублей. Поставщиком выбрали ОДО «Арбат Трейд» из Лиды, которое обязалось изготовить «Дерево счастья» за 12 150 рублей и 8 шахматных фигур за 10 416 рублей.

«Зеленстрой» Советского района на достигнутом не остановился и в марте объявил о желании закупить травяную фигуру Лесика. На ее изготовление чиновники готовы были потратить 15 500 рублей или около 7,5 тыс. долларов. В конкурсе победил ИП Дроздов Алексей Михайлович, который пообещал сделать Лесика за 10 490 рублей.

Отметим, «Зеленстрой» оказался скромнее «Мингорсвета», который в создание световых фигур такой же сомнительной эстетической ценности вбухал более миллиона долларов.

Лесик. Фото Павла Русака, minsknews.by

Шахматы. Фото Павла Русака, minsknews.by

Источник: reform.by
17:32 16/06/2019
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