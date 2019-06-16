Аргентина и Уругвай остались полностью без электричества
В энергосистеме Аргентины около 7 утра по местному времени произошел сбой.
Около 7 утра по местному времени в энергосистеме Аргентины (SADI) произошел сбой. Причины сбоя неизвестны, сообщает аргентинская энергетическая компания Edesur.
В результате вся территория Аргентины и соседнего Уругвая осталась без электричества. Электроэнергетическая компания Уругвая UTE подтвердила, что электричество отключили по всей стране. Блэкаут также затронул южные районы Барзилии и некоторые города в Чили, сообщает газета Clarin.
Edesur восстанавливает подачу электричества.
Источник: reform.by
17:24 16/06/2019