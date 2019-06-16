Стоимость биткоина перевалила за $9,3 тысячи

16 июня стоимость биткоина составила $9381. Это самая высокая отметка за последний год с 18 мая 2018 года.

По сравнению с маем текущего года, биткоин вырос на 8%. Известно, что за последние сутки на биржах было продано криптовалюты более, чем на 19 миллиардов долларов. Эксперты считают, что биткоин способен превысить отметку в 10 000 долларов за монету.