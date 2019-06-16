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Стоимость биткоина перевалила за $9,3 тысячи

Стоимость биткоина перевалила за $9,3 тысячи, прогнозируется дальнейший рост криптовалюты.

16 июня стоимость биткоина составила $9381. Это самая высокая отметка за последний год с 18 мая 2018 года. 

По сравнению с маем текущего года, биткоин вырос на 8%. Известно, что за последние сутки на биржах было продано криптовалюты более, чем на 19 миллиардов долларов. Эксперты считают, что биткоин способен превысить отметку в 10 000 долларов за монету. 

Источник: belnaviny.by
16:27 16/06/2019
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