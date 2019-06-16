Белорусская железная дорога разместит облигации на 10 млн USD

17 июня 2019 г. Белорусская железная дорога начнет размещать облигации 12 выпуска общим объемом 10 млн USD. Информация об эмиссии облигаций опубликована на Едином портале финансового рынка.





БЖД выпустит 10 тыс. именных процентных конвертируемых облигаций в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. USD каждая. Размещение ценных бумаг будет проходить до 31 мая 2022 г.





Размещение облигаций будет осуществляться путем открытой продажи на организованном и неорганизованном рынках физическим лицам, резидентам и нерезидентам Беларуси.





Срок обращения облигаций составит 3 года, дата начала погашения — 16 июня 2022 г. Ставка процентного дохода по облигациям составляет 4,7% годовых. Доход будет выплачиваться раз в квартал.





Досрочный выкуп облигаций будет проводиться 30 июня в 2020 и 2021 году и 31 марта в 2022 г.