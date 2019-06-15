Открыта крупнейшая в мире фабрика по выращиванию насекомых





Король Виллем-Александр лично открыл одну из самых современных ферм по разведению насекомых в голландском городе Берген-оп-Зом.





На заводе компании Protix насекомые разводятся и обрабатываются в соответствии с новейшими технологиями в качестве поставщиков белка для животных кормов. Продукция экспортируется, в том числе, в Германию.





Завод в Берген-оп-Зоме является первым в мире мега-заводом по разведению насекомых - особенно личинок мухи черная львинка, где происходит на месте переработка сырья в корм.





В планах компании - производить белок для прокормления около пяти миллионов лососей в год.





Компания намерена работать по принципу круговой экономики: остатки растительной пищи перерабатываются на корм насекомым, а насекомые образуют богатое белком сырье для кормления животных.





В ЕС корма из насекомых разрешены пока только в рыбоводстве и в индустрии кормов для домашних животных. Однако ожидается, что в ближайшем будущем они будут разрешены в свиноводстве и птицеводстве.