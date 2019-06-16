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Придет ли в ближайшее время IKEA в Беларусь?

Беларусский рынок давно ждет прихода шведского ритейлера IKEA. Каждый год специалисты говорят о том, что компания думает и оценивает возможности, но никаких конкретных планов не оглашает. Тем не менее на сайте IKEA появилась вакансия руководителя отдела по развитию бизнеса в Минске, сообщает Belretail.

Еще весной этого года на ежегодной встрече, посвященной итогам года и перспективам рынка торговой недвижимости специалисты компании Colliers International Belarus говорили, что 2019 год обещает стать весьма богатым на новые знаковые имена, среди которых H&M, Starbucks и IKEA.

Кроме того с 2019 года шведский мебельный гигант IKEA приступил к самой серьезной реформе за всю свою историю. Суть реформы — отказ от крупного формата гипермаркета, уход в стрит-ритейла и акцент на онлайн-продажах. Скорее всего в Беларусь IKEA уже придет в обновленном виде.

Дословно в оригинале должность звучит так: Business Developer in New Business Team, Representative office IKEA Supply AG in Minsk, Belarus.

В задачи специалиста будет входить оптимизация процесса закупок, развитие существующих и поиск новых производителей и поставщиков.


Про открытие новых магазинов и развитие сети в обязанностях специалиста на данной позиции ничего не сказано. Однако, возможно, это первый шаг компании по подготовке к открытию магазинов в Беларуси.

Эксперты отмечают, что речь скорее идет о повышении работы с производителями и поставщиками в магазины близлежащих стран. Компания за последний год открыла торговые объекты в Латвии и Украине, а также увеличила их количество в России. Скорее всего речь идет об оптимизации и увеличении поставок продукции беларусских производителей в новые гипермаркеты IKEA.

12:31 16/06/2019
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