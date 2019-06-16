"Есть большая заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью, с целью создания совместной логистической концепции", - отмечается в сообщении ведомства по итогам состоявшихся накануне переговоров в Минске.





"Важным регионом, с которым работает наш порт сегодня, является Азия, а именно – Китай. В связи с этим Беларусь играет центральную роль в осуществлении континентальных перевозок между Европой и Китаем", - подчеркнул Зевеке.





Кроме того, он отметил, что Гамбург является также важным промышленным центром, "поэтому и с этой точки зрения мы с большим интересом рассматриваем Беларусь".





Немецкая делегация выразила заинтересованность в реализации проектов "Один пояс – один путь" и индустриального парка "Великий камень", отмечается в сообщении.