— Специальные рейды проводились в мае и первой декаде июня на Комаровском рынке и в ТД «Ждановичи». В них участвовали сотрудники управления оперативных мероприятий ИМНС, представители ОБЭП УВД администраций Ленинского, Советского и Партизанского районов, — пояснили в налоговой.





Среди товаров нашли контрабандные. «Реализацию такой продукции осуществляли 8 субъектов хозяйствования и 1 физическое лицо», — уточнили в инспекции.





В отношении нарушителей составили 31 административный протокол.





Похожие рейды столичные налоговики проводили в конце прошлого года. Так, на Комаровке проверяющие нашли контрабандный кофе и чай, которые продавались без маркировки контрольными знаками, на общую сумму более чем 20 тысяч рублей.