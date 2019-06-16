Численность занятых в белорусской экономике продолжает снижаться





Основная причина – демографический переход, вызванный старением населения. Активная его фаза закончится в середине 2020-х годов. Другая причина – отрицательное сальдо по миграции. В результате провального десятилетия по темпам роста ВВП и доходов населения, многие белорусы в трудоспособном возрасте уезжают на работу в соседние страны. При этом жесткое миграционное законодательство не позволяет компенсировать этот отток привлечением трудовых иммигрантов, пишет ekonomika.by





В 4-м квартале 2018 года с учетом корректировки на сезонность численность занятых снизилась до 4332 тысяч человек. В текущем десятилетии число занятых снизилась на 343 тысяч человек или на 7%.





В 4-м квартале 2018 г. с учетом корректировки на сезонность численность занятых в экономике снизилась на 0,02% к предыдущему кварталу. В последний раз положительные приросты занятости фиксировались в далеком 2010 году и начале 2011 года (если не считать разового всплеска в первом квартале 2014 года).





За последние 9 лет, если скорректировать данные на сезонность, ни в один из месяцев количество нанятых работников не превышало количество уволенных работников.









Основной причиной снижения занятости в экономике Беларуси является старение населения. В настоящее время Беларусь находится в середине двадцатилетнего демографического перехода, когда на пенсию выходит больше людей чем входит на рынок труда. В последние годы ежегодно в среднем на пенсию выходит 130-140 тысяч человек. Примерно 20% из них остаются на рынке труда, продолжая совмещать пенсию и работу. При этом входят на рынок труда 90 тыс. человек.





Среди других причин снижения занятости – нехватка инвестиций и как следствие – недостаточное создание новых рабочих мест. В условиях низкого уровня ВВП и низких темпов его роста собственных внутренних источников для инвестиций недостаточно, а сохранение государственной формы собственности в реальном и финансовом секторах не способствует привлечению в страну иностранных инвестиций и технологий. Поэтому в экономике особенно не хватает высокооплачиваемых и высокопроизводительных рабочих мест. Низкая дифференциация в оплате труда в условиях сохранения старой советской системы оплаты труда вымывает из страны талантливую молодежь. В последнее время регулирование системы высшего образования со стороны министерства образования, снижен квот на поступление в университеты на юридические и экономические специальности, также приводит к оттоку молодежи из страны.



