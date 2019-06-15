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Российская «Транснефть» надеется до конца года поставить Беларуси нефть в полном объеме

«Транснефть» рассчитывает в целом по году выйти на поставку нефти в Беларусь в объеме 18 млн тонн, сообщает interfax.by. «С Беларусью сейчас мы находимся в части согласования объемов», — сообщил журналистам вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В связи с тем, что „Дружба“ не работала, а у них (у Беларуси. — ИФ) накопились объемы, которые производились на территории республики. Поэтому надо это тоже учитывать в плане. Поэтому их объемы могут пойти на переработку в республику, соответственно, российский объем (для поставок в Беларусь. — ИФ) уменьшится и будет отправлен в порты», — пояснил он.

«В любом случае есть третий и четвертый кварталы, чтобы это восполнить, и мы не видим никаких рисков. У нас самое главное — выйти на 18 млн по году. Мы к этому движемся. Рисков пересмотров не видим», — отметил вице-президент.


15:32 15/06/2019
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