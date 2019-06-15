Документ подписан по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка.

В соответствии с документом, текстом которого располагает "Интерфакс-Запад", совет создается для улучшения инвестиционного климата в Беларуси. Мандат совета будет утвержден соответствующим указом президента республики.

"Совет по иностранным инвестициям планируется создать при президенте Республики Беларусь в качестве платформы для диалога с представителями иностранного бизнес-сообщества с целью дальнейшего развития благоприятной, недискриминационной, прозрачной и конструктивной бизнес-среды", - сказано в меморандуме.

Основными практическими целями создания совета являются обеспечение диалога между инвесторами и госорганами для решения наиболее острых проблем развития частного сектора. В частности, планируется выявить основные препятствия для прямых иностранных инвестиций и создать стимулы для их привлечения в страну. Меморандум предусматривает, что "на основании рекомендаций и предложений членов совета по иностранным инвестициям президент или другой уполномоченный орган могут принимать решения, давать указания отраслевым институтам и инициировать проекты нормативных актов".

В документе оговаривается, что совет по иностранным инвестициям сам по себе не будет иметь полномочий по принятию решений, тем не менее, президент Беларуси будет принимать во внимание обсуждения и предложения членов совета при принятии решений.

Также в меморандуме сказано, что создаваемый совет "не предназначен для того, чтобы заменить деятельность какого-либо органа или министерства, а скорее для создания платформы для диалога, координации и определения приоритетов политики, проводимой государственными органами".

В соответствии с документом, председателем совета по иностранным инвестициям будет президент Беларуси. В состав совета войдут представители министерств и ведомств, отдельные иностранные инвесторы и представители иностранных бизнес-ассоциаций и торгово-промышленных палат, представители ЕБРР, других международных фининститутов, представители белорусского бизнеса и бизнес-ассоциаций.





Кроме того, в пресс-службе ЕБРР сообщили, что стороны подписали соглашение о выделении со стороны ЕБРР 15,5 млн евро для программы "Чистая вода" в Витебской области. Средства займа профинансируют инвестиционную программу "Витебскоблводоканала". Кредит является частью программы ЕБРР по водному сектору в Беларуси.

Также между правительством Беларуси и ЕБРР подписан меморандум о предприватизационной подготовке деревообрабатывающего предприятия ОАО "Витебскдрев".

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2,4 млрд евро в 113 проектов в различных отраслях экономики страны. Текущий кредитный портфель ЕБРР в Беларуси составляет 673 млн евро, из которых 67% - инвестиции в частный сектор. В 2018 году ЕБРР профинансировал в Беларуси 21 проект на рекордную сумму более 360 млн евро.

ЕБРР в 2016 году расширил рамки сотрудничества со страной, включив в сферу кредитных отношений госсектор и муниципальные организации. Также ЕБРР ведет активную консультативную работу по подготовке к приватизации ряда белорусских предприятий и банков.