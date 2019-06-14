В рейтинге самых дорогих городов для жизни Минск занял 365 место

В списке городов белорусская столица разместилась между сербским Нисом и молдовским Кишиневом.





Отметим, что среди столиц соседствующих с Беларусью государств самым дорогим городом признана Рига, находящаяся на 239-м месте. Далее следуют Вильнюс - 256-е место, Варшава - 287-е, Москва 294-е и Киев - 385-е.