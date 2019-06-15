C каждым засушливым днем Минщина теряет 1-2% урожая, ситуация в других регионах не лучше
Аномальная жара, которая держится уже не первую неделю, существенно повлияет на ситуацию в сельском хозяйстве и будущий урожай. Об этом корреспонденту МЛЫН.BY рассказал заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Примаченко.
— Высокая температура и отсутствие влаги крайне губительно сказываются на развитии растений. Сложно предсказать, что будет дальше, но ясно одно: того урожая, который был запланирован, мы уже не получим, — отметил Сергей Примаченко. — Наблюдается подгорание на песках яровых зерновых: в первую очередь страдают яровая пшеница и ячмень. Растения выгорают участками — еще немного, и зерна станут белесыми, лишенными блеска. Наиболее критична ситуация в южных районах: Стародорожском, Любанском, Солигорском — здесь начинается массовое подгорание яровой пшеницы и ячменя. Пока мы мониторим такие участки, а дальше будем принимать решение, что делать с этим культурами. Как вариант, уберем посевы на зеленый корм и пересеем промежуточными культурами.
Рискуют не досчитаться урожая и северные регионы области: в хозяйствах, расположенных на песчаных землях, также наблюдается выгорание зерновых. Пусть не с такой скоростью, как на юге, но растения уже под угрозой уничтожения.
— Контролируем и ход развития кормовых трав. Дело в том, что из-за жары и недостатка влаги их развитие практически остановлено. Если ситуация с погодой не изменится, будем что-то предпринимать, — говорит заместитель председателя комитета.
Что касается крестоцветных культур — сурепицы, озимого рапса — под воздействием высоких температур они очень быстро созревают. В результате семя в стручке не накапливает достаточную массу.
— Опасаемся, что семена будут легковесными, а это чревато потерями урожая, — объясняет Сергей Примаченко. — Сегодня массово перестраиваем комбайны, чтобы обеспечить минимальный воздухопоток и снизить выдувание семян. Одним словом, все делается для того, чтобы качественно и без потерь убрать урожай.
На вопрос, спасет ли ситуацию, если жара спадет и сменится дождями, заместитель председателя комитета ответил однозначно:
— Процесс необратим. То, что погибло, — уже погибло. Если пойдет дождь, оставшаяся часть урожая выживет. Но вопрос, когда именно земля получит долгожданную влагу? Каждый засушливый день снимает 1-2% урожая, если такая погода продержится еще 5-6 дней, мы рискуем потерять половину. Процент потерь будет расти с каждым днем, — резюмировал Сергей Примаченко.
12:38 15/06/2019