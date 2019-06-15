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Майнить биткоины в России может стать незаконным

В России могут ввести административную ответственность за майнинг криптовалют. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Действия с криптовалютой, необусловленные российским законодательством, будут считаться нелегитимными. Это значит, что "майнить", организовывать выпуск, обращение, создавать пункты обмена этих инструментов будет запрещено. За это будет предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Мы считаем, что криптовалюты, созданные на открытых блокчейнах (биткойны, эфиры и т.д.), являются нелегитимными инструментами", – заявил он.

Депутат подчеркнул, что, запрет будет распространяться только на майнинг. Владеть биткойнами все же будет можно, но только если они были приобретены по иностранному праву в заграничных пунктах продажи и обмена, но не на территории России.



12:16 15/06/2019
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