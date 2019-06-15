



Посол Венгрии в Беларуси Жолт Чукора в интервью программе «Марков. Ничего личного» на канале ОНТ рассказал о перспективе запуска в Беларуси полетов от венгерской лоукост-авиакомпании Wizzair.

По словам посла, авиакомпания заинтересована в работе в нашей стране. Сам он уже способствовал на предыдущих должностях приходу Wizzair в Азербайджан, балканские страны, Турцию и надеется, что это получится и в Беларуси.





— Мы даже подготовили по их просьбе в конце прошлого года материалы, они хотели знать, какой здесь рынок. У Wizzair есть приглашение из Гродно, и они в этом заинтересованы. Хотя, конечно, больше их интересует Минск.





Чукора объяснил, что Wizzair — это негосударственная компания (наполовину венгерская, наполовину швейцарская), поэтому они могут очень быстро отреагировать и решить все вопросы. После того как стороны договорятся и будет принято решение об открытии авиасообщения, до начала перелетов пройдет шесть месяцев — такой срок необходим на их организацию.





— Сейас начало переговоров, начало этого процесса, но с нашей стороны есть большой интерес, — подчеркнул посол Венгрии.





Сейчас в Беларусь не летает ни одна лоукост-авиакомпания, хотя такие услуги очень популярны у наших граждан. Чтобы летать дешево, беларусы ездят в Вильнюс, Каунас и т.д.





Ранее Минтранс объявлял, что хочет привлечь лоукостеров в областные центры.



