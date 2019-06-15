Как будут повышать пенсии при «дырявом» ФСЗН

Среди планов на следующий год министр финансов Максим Ермолович назвал увеличение пенсии до 40% от средней зарплаты. Получится ли?

Как менялась средняя пенсия в последние 18 лет?

С 2000 года как зарплаты, так и пенсии граждан Беларуси росли. Но постепенно пенсии стали все больше отставать от средней зарплаты, пишет .zautra.by





В начале 2000-х соотношение средней пенсии было близко к 40%. Это было удачное время, связанное с благоприятной ситуацией для Фонда соцзащиты населения: высокий уровень занятости, благоприятная демографическая ситуация и отсутствие экономических шоков. Близкое к целевой отметке соотношение пенсий и зарплат длилось до 2009 года, потом ситуация стала ухудшаться.









Расчеты Исследовательского центра ИПМ по данным Белстата





Кризис 2011 года привел к сильному разрыву между средней зарплатой и средней пенсией. Параллельно ухудшалась демографическая ситуация – количество пенсионеров по отношению к экономически активной группе населения росло, увеличивалась нагрузка на Фонд соцзащиты населения.





После «ямы» 2011 года соотношение пенсий и зарплат восстановилось только к концу 2012 года. В 2013 году в ФСЗН образовалась «дыра», и в последующие годы он складывался с дефицитом. А средняя пенсия больше не достигала отметки в 40% от средней зарплаты.









Выдерживать соотношение пенсии к средней зарплате на выбранном уровне становилось все сложней.





− В период рецессии доходы ФСЗН упали. Соответственно, государство индексирует пенсии приемлемым темпом, чтобы поддерживать бюджет ФСЗН, не допуская сильного роста дефицита. Это происходит на фоне увеличения пенсионного возраста и страхового стража, − отмечает Александр Чубрик.

За счет чего власти будут повышать пенсии?

Учитывая экономическую и демографическую ситуацию, повысить пенсии, как того хотят власти, не увеличивая «дыру» в Фонде соцзащиты, будет достаточно сложно.





− Если подойти к вопросу повышения пенсий до 40% от средней зарплаты не в шутку – предлагая снизить зарплаты или уменьшить количество пенсионеров, а серьезно, то это значит, что следует основательно перераспределить расходы ФСЗН в пользу пенсионеров, − комментирует директор Исследовательского центра ИПМ.





Но семьи с детьми, болеющие люди и все остальные, кто получает социальные выплаты, никуда не исчезнут. Остается единственный путь – увеличение «вливаний» в ФСЗН из бюджета.





− Разово, на один год, это можно сделать. Но в долгосрочной перспективе – это не выход. И если так произойдет в следующем году, то это будет сделано, условно говоря, к какому-то конкретному целевому месяцу, − считает экономист.





По мнению Александра Чубрика, в нынешней демографической ситуации привязка размера пенсий к зарплате становится роскошью, которую государство вряд ли может себе позволить.





В дальнейшем, даже с увеличением пенсионного возраста, велика вероятность, что государство через солидарную систему сможет обеспечивать только базовый уровень пенсии гражданина, а остальная ее часть будет зависеть от собственных накоплений, считает экономист.



