Фабрику «Вяснянка» будут санировать еще два года

Обанкротившемуся предприятию дали очередной шанс по ходатайству Беларусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.





Напомним, «Вяснянка» была признана банкротом в ноябре 2016 года. По планам, уже к лету 2017 года фабрика должна была выйти на безубыточную работу. Для этого, согласно плану санации, «Вяснянка» должна была продать неэффективно используемое имущество, оптимизировать структуру и численность персонала, увеличить количество рабочих за счет сокращения управленцев, а также пересмотреть свою сбытовую политику.





Однако что-то пошло не так и отведенных судом 18 месяцев не хватило. В мае 2018 года Экономический суд Могилевской области продлил срок санации ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка» еще на год — до 24 апреля 2019 года. Очевидно, предприятие предоставленным шансом не воспользовалось.