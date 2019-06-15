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Фабрику «Вяснянка» будут санировать еще два года

Правительство продлило срок санации ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка» до 1 мая 2021 г. Постановление с согласованием продления срока принято 14 июня и опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Обанкротившемуся предприятию дали очередной шанс по ходатайству Беларусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Напомним, «Вяснянка» была признана банкротом в ноябре 2016 года. По планам, уже к лету 2017 года фабрика должна была выйти на безубыточную работу. Для этого, согласно плану санации, «Вяснянка» должна была продать неэффективно используемое имущество, оптимизировать структуру и численность персонала, увеличить количество рабочих за счет сокращения управленцев, а также пересмотреть свою сбытовую политику.

Однако что-то пошло не так и отведенных судом 18 месяцев не хватило. В мае 2018 года Экономический суд Могилевской области продлил срок санации ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка» еще на год — до 24 апреля 2019 года. Очевидно, предприятие предоставленным шансом не воспользовалось.
Reform.by
10:48 15/06/2019
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