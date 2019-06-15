"Что касается переговоров с Беларусью - они, действительно, ведутся. Мы в очень начальной стадии (...). Конечно, пока речи не идет о том, чтобы распространять это на другие страны", - сказала она.





Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщал, что Россия и Беларусь обсуждают вопрос создания единой валюты в рамках переговоров об углублении интеграции в рамках Союзного государства. Два государства в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил Орешкин, с белорусской - министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.





"Про единую валюту - да, этот пункт записан в Союзном договоре, поэтому это обсуждается, встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоит это делать, как это делать, в какие сроки это делать. Здесь такое детальное обсуждение идет по каждому пункту Союзного договора. Еще раз отмечу - за пределы Союзного договора мы не выходим", - говорил Орешкин журналистам по итогам встречи с министром экономики Беларуси, прошедшей на площадке ПМЭФ 8 июня.









"О позициях (стран по единой валюте — прим.) говорить еще рано. Тут наша задача - собрать развилки, которые есть. Вопрос единых валют - это вопрос Центральных банков. ЦБ и в России, и в Беларуси независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президентов", - отмечал министр.





"В самом Союзном договоре написано, что в условиях создания единого экономического пространства - по всем направлениям - уже финалом становится единая валюта, поэтому, наверное, этой конструкции мы будем придерживаться", - пояснял Крутой.





Комментируя по просьбе агентства "Интерфакс-Запад" заявление главы ЦБ РФ о начале переговоров по созданию единой валюты в Союзном государстве, в пресс-службе Нацбанка Беларуси отметили, что "в настоящее время действует двусторонняя рабочая группа, которая комплексно рассматривает весь комплекс вопросов, связанных с интеграцией в рамках Союзного государства". "В состав рабочей группы входят и представители Национального банка Беларуси", - отметил представитель пресс-службы.





Как сообщалось, с идеей реанимировать обсуждение создания единой валюты Союзного государства выступил в декабре 2018 года на Союзном совмине премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Россия готова и дальше углублять интеграцию с Беларусью вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и других органов. этом случае, отметил Медведев, можно проводить единую политику в области налогов, цено- и тарифообразования.





Ранее также сообщалось, что Беларусь и Россия активно обсуждали идею введения единой валюты почти 10 лет назад. Соглашение между Беларусью и РФ о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра Союзного государства было подписано в ноябре 2000 года, вступило в силу 31 мая 2001 года. Соглашение предусматривало, что с 1 января 2005 года роль единой денежной единицы Союзного государства будет выполнять российский рубль. Впоследствии Минск отказался от введения российского рубля, мотивируя отсутствие равных условий для экономических субъектов.









В начале 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что теоретически не возражает против создания в Союзном государстве единой валюты, которая должна быть отличной от российского рубля.





"Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент России Владимир Путин — прим.) мне риторически говорит - конечно же, это будет рубль. Я говорю - конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет", - заявлял Лукашенко в апреле.