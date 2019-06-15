"В ближайшем будущем более 50% от общего объема электропотребления будут обеспечиваться за счет Белорусской АЭС. В такой ситуации электростанции, работающие на органическом топливе, будут выполнять вспомогательные функции по обеспечению электроснабжения", - сказал главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров в интервью ведомственной газете "Энергетика Беларуси".





Ожидаются резкие перепады в работе энергосистемы





Он пояснил, что в настоящее время мощность белорусской энергосистемы вместе с блок-станциями составляет 10 ГВт. После ввода двух блоков АЭС к ним добавятся 2,4 ГВт, то есть фактически 24% от текущей мощности энергосистемы.





По словам Боброва, "самым непростым станет период пусконаладочных работ, который обычно продолжается на протяжении ряда месяцев, после энергетического пуска первого энергоблока (АЭС – Прим.)". Эксперт пояснил, что риски связаны с ожидаемыми резкими перепадами в работе энергосистемы и необходимостью предупреждения в связи с этим аварийных ситуаций. "Трудности будут связаны с периодическим изменением мощности, ее ступенчатым подъемом, сбросом нагрузок, эти режимы необходимо будет поддержать за счет существующих резервов энергосистемы, не допустив их восприятия как аварийных", - сказал он.









Эксперт констатировал, что интеграции БелАЭС в энергосистему должно способствовать обсуждаемое строительство на существующих электростанциях дополнительных пиково-резервных мощностей. Ранее Минэнерго анонсировало строительство таких источников общей мощностью до 0,8 ГВт. При этом Бобров обратил внимание на то, что строительство резервных мощностей запаздывает и ввод, как минимум, первого энергоблока произойдет в условиях их отсутствия. "Объективно рассматривая ситуацию, мы видим, что строительство этих источников уже запаздывает: первый энергоблок АЭС (а по некоторым прогнозам – и второй) будет работать, когда эти источники еще не будут введены", - отметил главный инженер.





Литва и Украина могут отказать в перетоке





По его словам, теоретически в этой ситуации резервные мощности в случае необходимости могут быть привлечены за счет энергетических связей с соседними странами – Литвой, Россией, Украиной. "Здесь нужно принимать во внимание настороженное отношение Литовской Республики к строительству Белорусской АЭС, а также планируемое отключение стран Балтии от единой энергосистемы бывшего СССР и их подключение к энергосистеме Центральной Европы. Аналогичная ситуация пока складывается и в Украине, которая также планирует подкл ен к энергосистеме Центральной Европы", - сказал Бобров.





По его словам, "таким образом, у нас остается поддержка по линиям с российской стороны". "Там, однако, также имеются определенные ограничения и технические требования по пропускной способности, возможностям резервирования", - констатировал специалист.





Что делать с избыточной мощностью?





Он также отметил, что "достаточно сложным" является обеспечение устойчивой работы АЭС при одновременной надежности энергосистемы в целом. По его словам, это связано с особенностями белорусской энергосистемы, в которой теплоэлектроцентрали и конденсационные электростанции по установленной мощности делятся в соотношении примерно 50/50.





"Сегодня мы видим, что после ввода АЭС в эксплуатацию в зимний период у нас будут работать ТЭЦ, а блоки крупных конденсационных станций будут из работы выводиться. В летний период ситуация будет противоположной – в работе в основном будут находиться конденсационные станции", - сказал Бобров. В результате, "из-за неравномерности суточного графика электропотребления обеспечение вращающегося резерва создаст нам определенную проблему". "На пике нагрузки энергосистема сможет обеспечить 1200 МВт такого резерва, но, когда потребление начнет падать, вращающийся резерв увеличится. Что делать с ним в часы ночного провала электропотребления? Это пока ясно не до конца", - констатировал главный инженер.





По его словам, "в зимнее время нам помогут устанавливаемые сейчас электрокотлы, рост потребления электроэнергии за счет ряда реализуемых в стране мероприятий, меры, принимаемые для выравнивания суточного графика нагрузок".









Областные энергообъединения понесут убытки





Кроме того, специалист констатировал ожидаемое ухудшение экономических и финансовых показателей областных энергообъединений после ввода БелАЭС. "С вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС изменятся не только режимы работы, но и объемы отпускаемой потребителям товарной продукции. Следовательно, снизятся и доходы областных энергосистем. Постоянная затратная составляющая при этом не изменится – оборудование есть, амортизационные отчисления остаются, персонал продолжает работать", - сказал Бобров.





Он полагает, что демонтаж существующих станций не является приемлемым выходом из ситуации. "Демонтировать оборудование? Не все так просто. Блоки атомной электростанции останавливаются примерно раз в год на месяц, чтобы перегрузить ядерное топливо или перенести стержни из одной зоны в другую для обеспечения равномерного использования топлива, - продолжил главный инженер. - Если один энергоблок находится на перегрузке, а второй внепланово остановится, 2400 МВт нужно будет чем-то заместить. И это не сделают пиково-резервные источники, с этим справится только силовое оборудование электростанций, которое будет по-прежнему эксплуатироваться в энергосистеме".





По его словам, "в такой ситуации мы должны будем прийти к тем режимам работы, которые наблюдаются в республике в настоящее время". "Поэтому можно сказать, что бытующее мнение о массовом демонтаже оборудования и увольнении квалифицированного персонала действительности не соответствует", - уверен Бобров.





"Как в итоге произойдет встраивание Белорусской АЭС в энергосистему, покажет только время. Сколько бы мы ни просчитывали на бумаге различные варианты, какими бы цифрами и данными не оперировали, только совместная работа всей энергосистемы позволит нам обеспечить надежное и стабильное ее функционирование", - резюмировал главный инженер "Белэнерго".





Первая белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на осень этого года, второго - на 2020 год. Президент Беларуси Александр Лукашенко в апреле заявил, что планируется строительство второй БелАЭС "на востоке страны".



