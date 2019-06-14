В отборе субъектов для включения в него приняли участие 28 государственных органов, которые проанализировали 18 127 субъектов, пишет euroradio.fm . По результатам анализа высокая степень риска присвоена 5 727 субъектам (около 32%). Из них в план включили 2 191 субъект — 38% от числа субъектов с высокой степенью риска, или 12% от общего числа проанализированных. Для сравнения: в первом полугодии 2019 года выборочным проверкам подлежало 3 227 субъектов — соответственно 34% и 12%.





Наибольшее количество проверок запланировано Министерством по чрезвычайным ситуациям (750), Министерством труда и социальной защиты (506) и Министерством по налогам и сборам (241). Проверочная нагрузка в столице, Брестской, Гомельской и Гродненской областях составляет по 13% от общего количества проверок по республике, в Витебской и Могилевской — по 15%, в Минской области — 17%.