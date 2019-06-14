Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Комитет госконтроля опубликовал план выборочных проверок на второе полугодие

На сайте Комитета государственного контроля Беларуси опубликован план выборочных проверок в Минске и областях на второе полугодие 2019 года.

В отборе субъектов для включения в него приняли участие 28 государственных органов, которые проанализировали 18 127 субъектов, пишет euroradio.fm . По результатам анализа высокая степень риска присвоена 5 727 субъектам (около 32%). Из них в план включили 2 191 субъект — 38% от числа субъектов с высокой степенью риска, или 12% от общего числа проанализированных. Для сравнения: в первом полугодии 2019 года выборочным проверкам подлежало 3 227 субъектов — соответственно 34% и 12%.

Наибольшее количество проверок запланировано Министерством по чрезвычайным ситуациям (750), Министерством труда и социальной защиты (506) и Министерством по налогам и сборам (241). Проверочная нагрузка в столице, Брестской, Гомельской и Гродненской областях составляет по 13% от общего количества проверок по республике, в Витебской и Могилевской — по 15%, в Минской области — 17%.

20:20 14/06/2019
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам
Александр Волчанин
Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза...
Павел Севярынец
Хочаш, каб у царкве спявалі па-беларуску?...
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё