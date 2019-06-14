



Педро Феличия, отвечающий за борьбу с отмыванием денег в Европейском полицейском агентстве Европол, сказал, что "огромные потоки криминальных денег" в основном поступают в Европу из России и Китая.





Российские деньги лежат в основе многомиллиардных схем отмывания денег, охвативших крупнейший в Дании Danske Bank и шведский Swedbank.





"Существуют миллиарды евро криминальных денег, которые выводятся из российской экономики", - сказал Феличия, предупредив об опасности повторения скандалов, связанных с грязными российскими деньгами в Латвии, Литве и Эстонии.





Сложность доказывания в Европе в сочетании с "нулевым сотрудничеством со стороны России в обеспечении доказательств" обостряет эту проблему, добавил Феличия.





"Некоторые банки в балтийском регионе очень уязвимы перед деятельностью по отмыванию денег, особенно из России. Дело улучшилось, но далеко не решено".





"Это всего лишь вопрос времени, пока мы не увидим еще один скандал из региона, и он, вероятно, будет очень похож на скандалы, которые мы видели в прошлом", - добавил он.









Хотя прибалтийские страны находятся на "фронтовой линии" получения грязных денег, их в итоге инвестируют в другое место.





"Инвестиции в недвижимость – одно из ведущих окончательных решений", - сказал Феличия, выделяя Лондон и Рим.





Акции Danske Bank упали после того, как стало известно, что через его эстонское отделение проходит 200 млрд евро подозрительных денег, в том числе из России и бывших советских государств.





Danske Bank объявил, что закрывает свои филиалы в России, Эстонии, Литве и Латвии из-за подозрений в отмывании денег через его эстонское подразделение.





Swedbank также под следствием после того, как шведская телекомпания SVT заявила, что он обрабатывает миллиарды платежей от клиентов высокого риска, преимущественно российских, через Эстонию.





Один из крупнейших банков Латвии, ABLV, имевший многочисленных российских клиентов, закрылся в прошлом году после того, как власти США обвинили его в отмывании денег. Литва не сыграла важную роль в скандалах.