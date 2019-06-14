Россельхознадзор ограничил поставки с мозырьского предприятия
Еще шесть беларусских предприятий подпали под усиленный лабораторный контроль.
С 12 июня Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки молоко и сливок в Россию продукции с КПУП «Мозырские молочные продукты».
В отношении продукции шести предприятий (агрокомбинат «Снов», «Бабушкина крынка», «Беловежские сыры», «Беллакт», Жлобинский мясокомбинат и Молодечненский молочный комбинат) введен режим усиленного лабораторного контроля.
Источник: reform.by
14:22 14/06/2019