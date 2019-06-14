Казахстан заявил о готовности поставлять нефть в Беларусь

Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, этот вопрос недавно обсуждался на уровне правительств двух стран, сообщил журналистам посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев.





Об этом сообщает госагентство БелТA





"Мы готовы поставить нефть на НПЗ Беларуси", - заявил Ертысбаев, отметив, что в ходе встречи 3 июня премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, министра энергетики Каната Бозумбаева, первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина "целый день (они – ред.) посвятили вопросам поставок".









При этом дипломат напомнил о необходимости согласовать вопрос по транзиту с Россией.





Как сообщалось, в мае Лукашенко на встрече в Минске с Ертысбаевым предложил активизировать переговоры о поставках казахстанской нефти в республику.





Ертысбаев тогда сообщил, что Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, но необходимо согласовать с Россией вопрос транзита.