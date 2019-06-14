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Аграрии сообщили о гибели урожая на юге Беларуси из-за аномальной жары

Яровые культуры "сгорают" на полях Гомельской области из-за аномальной засухи, прозвучало в эфире телеканала "Беларусь 1".

Аграрии собирают с полей недозревший урожай, который уже пойдет на корма для животных. В последний раз дожди в Гомельской области прошли в мае, что привело к почвенной засухе. В некоторых регионах земля высохла вглубь на 12 сантиметров.

"За счет погоды осталась одна солома. Еще больше ждать, все пересохнет, и мы не возьмем ничего", – рассказал заместитель директора ОАО "Знамя родины" Максим Корнеенко.

В некоторых СПК рассчитывают успеть пересеять урожай. В Витебской области для сохранения овощей используют поливочную установку. Так, в одном из хозяйств капустные ряды поливают с пяти часов утра до одиннадцати вечера. Воду перекачивают из соседнего пруда, в сутки ее уходит до 200 тонн. А в Минской области зерновые культуры обрабатывают специальными препаратами, которые избавляют растения от стресса в аномальную жару.

Температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений был побит в Беларуси 12 июня. Рекордсменом по стране стал Жлобин, где было зафиксировано +34,7°С. В связи с жарой в стране объявлен оранжевый уровень опасности до субботы, 15 июня. Прогнозируется, что жара спадет в Беларуси во второй половине месяца.

10:13 14/06/2019
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