Аграрии собирают с полей недозревший урожай, который уже пойдет на корма для животных. В последний раз дожди в Гомельской области прошли в мае, что привело к почвенной засухе. В некоторых регионах земля высохла вглубь на 12 сантиметров.





"За счет погоды осталась одна солома. Еще больше ждать, все пересохнет, и мы не возьмем ничего", – рассказал заместитель директора ОАО "Знамя родины" Максим Корнеенко.





В некоторых СПК рассчитывают успеть пересеять урожай. В Витебской области для сохранения овощей используют поливочную установку. Так, в одном из хозяйств капустные ряды поливают с пяти часов утра до одиннадцати вечера. Воду перекачивают из соседнего пруда, в сутки ее уходит до 200 тонн. А в Минской области зерновые культуры обрабатывают специальными препаратами, которые избавляют растения от стресса в аномальную жару.





Температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений был побит в Беларуси 12 июня. Рекордсменом по стране стал Жлобин, где было зафиксировано +34,7°С. В связи с жарой в стране объявлен оранжевый уровень опасности до субботы, 15 июня. Прогнозируется, что жара спадет в Беларуси во второй половине месяца.



