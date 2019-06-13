Слуцкий сахарорафинадный комбинат стал лучшим в ЕАЭС

Итоги конкурса «Лучший сахарный завод России и стран ЕАЭС» были подведены на семинаре производителей сахара стран Союза «Клуб технологов-2019», который состоялся в Минске, сообщает официальный сайт концерна «Белгоспищепром».





В конкурсе принимали участие более 70 сахарных заводов. Жюри оценивало результаты деятельности этих предприятий и производственные показатели.





На 6-м международном технологическом семинаре производителей сахара стран ЕАЭС «Клуб технологов-2019» присутствовало свыше 315 представителей из 18 стран мира.