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В Смоленской области уничтожили почти 120 тонн фруктов и овощей из Беларуси

На свалку попали яблоки, салат, мушмула, персики, апельсины, киви и огурцы.

В Смоленской области уничтожили 118,116 тонн фруктов и овощей, ввезенных из Беларуси без сопроводительных документов.

Фото: Россельхознадзор
 
10 партий яблок, свежий салат, мушмула, персики, апельсины, киви и огурцы были утилизированы на полигоне « путем захоронения после предварительного измельчения», сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

09:04 14/06/2019
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