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МАЗ намерен до конца года "взять" 20% украинского рынка грузовиков

МАЗ намерен в 2019 году увеличить рыночную долю на украинском рынке грузовиков до 20%. Такой прогноз дал директор ТД «МАЗ Украина» Андрей Власенко, сообщает autoconsulting.ua.

По словам топ-менеджера, МАЗ подготовил специальные финансовые решения для украинских покупателей, адаптировал их под требования законодательства, с тем чтобы предложить беспрецедентные финансовые условия для приобретения техники. Они заработают уже с июня. В результате МАЗ будет не только самым доступным грузовиком на рынке, но и станет предлагаться на самых выгодных условиях финансирования.

Кроме того, мы готовим еще ряд действий, чтобы сделать технику еще доступнее. Продолжится программа локализации, еще активнее будем сотрудничать с производителями надстроек. С каждым годом число спецавтомобилей на шасси МАЗ увеличивается.

Выход в новый сегмент полной массой 3,5 т позволит МАЗу предложить такие автомобили, которых еще не было. Мы реформируем дилерскую сеть по пассажирскому транспорту. Теперь продавать автобусы МАЗ смогут только монодилеры.
Officelife.media
08:53 14/06/2019
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