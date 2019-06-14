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Российский менеджер Сбербанка возглавил белорусский ВТБ

Сергей Суслопаров, который еще недавно был заместителем председателя правления ОАО «БПС-Сбербанк» по корпоративному бизнесу, стал исполняющим обязанности председателя правления ЗАО «ВТБ Банк» (Беларусь).

Банковскую карьеру Суслопаров начал в российском Сбербанке, где работал на различных должностях до 2016 года. Затем его назначили в Беларусь.

До него ВТБ в Беларуси возглавлял Владимир Иванов. Однако пока неизвестно, будет ли Суслопаров и. о. или постоянным топ-менеджером.

Officelife.media
08:27 14/06/2019
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