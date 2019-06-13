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Белорусским предпринимателям помогут кредитами

Более $1 млн направлено на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Беларуси за счет ресурсов Фонда Халифы.

Совместный проект Банка развития и Фонда имени Халифы по развитию предпринимательства (ОАЭ), направленный на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к долгосрочным кредитными ресурсам в иностранной валюте, вступил в фазу активной реализации, сообщили БЕЛТА в банке. 

За первый месяц с момента начала освоения ресурсов более $1 млн было направлено на поддержку субъектов МСП. "Промежуточные итоги реализации проекта свидетельствуют о его высокой востребованности среди субъектов МСП, работающих в различных направлениях: от промышленности до сферы оказания услуг", - отметили в банке. Благодаря поддержке Банка развития и Фонда Халифы у предприятий, которые занимаются деятельностью в сфере женского предпринимательства, на территории средних, малых городских поселений, сельской местности, занятых в инновационной деятельности, появилась дополнительная возможность в развитии бизнеса и создании новых рабочих мест. 

Участниками проекта сейчас являются 8 банков-партнеров, в которые субъекты малого и среднего бизнеса смогут обратиться за получением финансирования: Белинвестбанк, БТА Банк, "Банк Дабрабыт", Паритетбанк, Белгазпромбанк, Альфа-Банк, МТБанк, Белагропромбанк.


21:48 13/06/2019
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