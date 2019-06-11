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Кирилл Рудой: Белорусское сухое молоко вытеснило американское

Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудой сообщил об экспортном прорыве белорусского сухого молока на китайском рынке. По информации дипломата, за январь-апрель 2019 года белорусское сухое молоко вытеснило с рынка КНР продукцию США и сейчас наши производители — одни из крупнейших поставщиков.

Сообщение с такой информацией Рудой разместил в Твиттере.

Однако в комментариях к сообщению белорусского посла поправляют: на самом деле Китай обложил производителей США пошлинами, из-за которых они перестали поставлять свою продукцию на рынок. В то время как Евросоюз существенно нарастил свой экспорт в КНР. Например, соседняя с Беларусью Польша повысила экспорт пакетированного молока в Китай в 2 раза. Крупным поставщиком продукции является также Германия.

Кирилл Рудой до своего назначения на дипломатическую должность был помощником президента по экономическим вопросам. Три года назад он предложил сократить в Беларуси декретный отпуск до 2 лет. Эта идея вызвала широкий резонанс в обществе и собрала немало критики.

euroradio.fm
21:57 11/06/2019
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