Какие белорусские бренды прижились в России

В рейтинге, составленном специализированным порталом Beboss, «Белорусская косметика» занимает 190-е место, пишет Завтра твоей страны .





«Белорусская косметика» занимается оптовой и розничной торговлей косметикой, парфюмерией, бытовой химией, средствами личной гигиены и трикотажем белорусских брендов – «Белита-Вітэкс», Floralis, Relouis, Modum, «Дикси», «Аквасан», «Сонца», «Белбиохим», Markell, Conte, Dilis, «Белкосмекс».





В сеть входит 66 магазинов, в том числе 17 работающих по франшизе, которую компания продает с 2017 года.





Свыше 25 торговых объектов сосредоточено в Смоленске, Смоленской и Брянской областях, есть магазины «Белорусской косметики» в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Омске, Чите, Архангельске и других городах России. Вступительный взнос для франчайзи составляет 150 тыс. российских рублей, отсутствуют роялти и другие текущие платежи, а сам владелец бренда участвует в открытии франчайзинговых магазинов.









Популярные франшизы, которые продаются белорусскими владельцами или базируются на белорусских товарах и услугах, - довольно редкое явление на российском рынке. Несколько лет назад в рейтинг Beboss попадали франшизы Milavitsa и Serge.





В текущем рейтинговом списке (на 115-м месте) белорусские корни имеет также франшиза «Мозгобойня» - интеллектуальная игра, которую проводят в кафе или пабах. Ее придумали в 2012 году белорусы Екатерина Максимова и Александр Ханин. В 2014 году была продана первая франшиза. Сейчас действует 108 франчайзинговых предприятий в нескольких странах мира.





Самыми популярными в России франшизами, согласно исследованию Beboss, сейчас являются автосервисы F!T Service, рестораны быстрого обслуживания Subway, кофейные бары Coffee Way, риэлтерские агентства «Этажи» и магазины по продаже инструментов и оборудования «220 вольт».



