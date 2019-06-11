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Вытеснили США: Беларусь стала четвертым поставщиком сухого молока на китайский рынок

Беларусь вошла в число лидеров по поставкам сухого обезжиренного молока на рынок Китая по итогам января-апреля этого года.

На это обратил внимание в своем твиттере посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый.


В целом за четыре месяца поставки СОМ в КНР выросли на 30,9%. Наибольшую долю в структуре импорта занимает Новая Зеландия с долей в 57%. ЕС удвоил свои объемы поставок в Китай и занимает 26% рынка КНР. Далее следуют Австралия и Беларусь. При этом объем поставок из США за тот же период упал на 89,1%, сообщает Clal.



Источник: reform.by
11:56 11/06/2019
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