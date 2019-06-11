В Беларуси готовится антимонопольный указ в области торговли

Как отмечается, целью подготовки проекта является принятие дополнительных мер по противодействию монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, а также обеспечение дополнительных условий для развития конкуренции и эффективного функционирования сектора розничной торговли продовольственными товарами.





В обосновании необходимости издания документа указывается, что специфика деятельности торговых сетей и их возрастающая рыночная сила не только в области торговли, но и в связанных с ней отраслях (реклама, влияние на потребителей и поставщиков) требует выработки и закрепления на законодательном уровне новых инструментов антимонопольного регулирования.





Согласно проекту указа, субъект торговли (розничная сеть или крупный магазин), доля которого в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в Республике Беларусь за предыдущий финансовый год превышает 15%, признается занимающим доминирующее положение.





Данные субъекты торговли должны будут разработать правила торговой практики и, после согласования с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, опубликовать их на своем сайте в сети интернет. Также данным компаниям необходимо размещать на сайте перечень аффилированных лиц, с которыми заключен договор на поставку товаров.





Субъектам торговли, занимающим доминирующее положение, запрещается навязывание обязательств поставщикам по участию в скидках, акциях, оказанию услуг по продвижению товаров. В договорах нельзя будет устанавливать условия о расторжении договоров в одностороннем порядке без обоснованных причин. Также нельзя будет обязывать поставщика возмещать затраты, не связанные с исполнением договоров. Данным субъектам торговли будет запрещено взимать с поставщиков поощрительные платежи.









Кроме этого, проектом указа предлагается установить ограничения на размеры призовых при проведении рекламных игр: субъект торговли при осуществлении рекламной деятельности вправе проводить рекламную игру с призовым фондом в размере от 2 тыс базовых величин до 4 тыс базовых величин не более одного раза в течение календарного года продолжительностью не более одного месяца. При этом призовой фонд при этом должен не менее чем на 80% формироваться за счет товаров отечественного производства. Призовой фонд также не должен превышать 4 тыс базовые величины. Организатором рекламной игры может выступать только сам субъект торговли.





Общественное обсуждение проекта пройдет в специальной теме на правовом форуме Беларуси с 11 по 20 июня 2019 г.



