МАРТ вынес на обсуждение антимонопольный указ для розничных сетей





Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение проект указа президента «О противодействии монополизации в области торговли». Документ призван ограничить рыночную силу крупных торговых сетей, пишет reform.by





В соответствии с проектом под действие указа будут попадать розничные сети, на долю которых приходится более 15% розничного товарооборота продовольственных товаров. Они будут признаваться занимающими доминирующее положение.





Такие сети должны будут разработать правила торговой практики, согласовать их с МАРТом и опубликовать на своем сайте в интернете. Компаниям придется публиковать перечень аффилированных лиц, с которыми заключен договор на поставку товаров.





Розничным сетям, занимающим доминирующее положение, запрещается навязывание обязательств поставщикам по участию в скидках, акциях, оказанию услуг по продвижению товаров. В договорах нельзя будет устанавливать условия о расторжении договоров в одностороннем порядке без обоснованных причин. Также нельзя будет обязывать поставщика возмещать затраты, не связанные с исполнением договоров. Таким сетям запретят взимать с поставщиков поощрительные платежи.









Поставщики при этом смогут до заключения договора разрабатывать и публиковать порядок выплаты поощрительных платежей, предоставления скидок при поставке товаров.

Сети, занимающие доминирующее положение, должны будут увеличивать не менее чем на 10% количество разновидностей товаров по товарным группам в своих ассортиментных перечнях.





Проектом указа предлагается ввести ограничения на размеры призовых при проведении рекламных игр. Они могут составлять от 2 до 4 тыс. базовых величин (сейчас от 51 до 102 тыс. рублей) не более одного раза в течение календарного года. При этом рекламная игра может продолжаться не более месяца. Призовой фонд при этом должен не менее чем на 80% формироваться за счет товаров отечественного производства. Призовые фонды более 4 тыс. БВ запрещаются. При этом организатором рекламной игры может выступать только сама розничная сеть.





Проект предполагает штрафы за невыполнение пункта о расчете доли на розничном рынке и предоставлении данных в МАРТ в размере до 500 БВ (12 750 рублей сейчас). За нарушение порядка выплат бонусов и премий штраф будет составлять до 100 БВ (2 550 рублей).





Потенциально под действие указа может попасть крупнейшая беларусская розничная сеть «Евроопт». Она же проводит наиболее масштабные рекламные игры с еженедельным розыгрышем крупных призов.





Общественное обсуждение проекта указа продлится до 20 июня.